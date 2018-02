Teatro Fiabesco la rassegna che fa sognare i bambini di Monserrato e Maracalagonis

Al via la XII edizione della rassegna Teatro Fiabesco che Abaco dedica ai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia di Monserrato e Marcalagonis dal 19 febbraio al 17 aprile.



La manifestazione prevede 8 appuntamenti in matinée di cui 4 alla Casa della Cultura di Monserrato e altri 4 all’Ex Montegranatico di Maracalagonis.



Grazie al Patrocinio e sostegno dei Comune di Monserrato e Maracalagonis e quello della Regione Sardegna, la manifestazione si articolerà rispettivamente sul palcoscenico della Casa della Cultura in via Giulio Cesare 37 a Monserrato nei giorni 19 feb/ 05 mar/ 19 mar/ 16 apr, e sul palcoscenico dell’Ex Montegranatico di Maracalagonis via Umberto I nei giorni 20-21 feb/ 6-20 mar/ 17 apr.





La proposta teatrale di questa stagione si articolerà in 8 appuntamenti in matinée con inizio alle ore 10,30/11.

Il programma prevede un ventaglio di produzioni fra le migliori in ambito regionale e nazionale, diversificate per generi e contenuti in sintonia con i programmi educativi e di studio.



Ogni spettacolo sarà accompagnato da un incontro fra la compagnia e alunni per approfondire a caldo i temi inerenti la rappresentazione Attori e registi si metteranno a disposizione per rispondere alle domande incalzanti dei giovani spettatori curiosi di conoscere tutti i segreti e le magie della scena, sotto lo sguardo degli insegnanti che, sempre più, considerano il teatro un prezioso strumento didattico.



Il cartellone prevede la partecipazione di compagnie di grande professionalità, provenienti da tutta la regione che presenteranno spettacoli divertenti e intelligenti. La Rassegna prevede quest’anno StoryGrafic un Concorso aperto alle classi che parteciperanno a Teatro Fiabesco. Saranno premiati temi e disegni che coglieranno i contenuti più significativi di ogni spettacolo. I lavori scelti saranno pubblicati su alcuni giornali on line, sul sito e sulla pagina Facebook di Abaco ed esposti nel foyer dei due teatri