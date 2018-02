Carnevale 2018 a Ula Tirso

Il 24 Febbraio alle ore 16.oo vi aspettiamo a Ula Tirso per l'Undicesima Rassegna delle maschere tradizionali



Faranno parte della sfilata i seguenti gruppi in maschera:

- Urthos E Buttudos FONNI - Su Bundhu di ORANI

- Sennoreddu S'Iscusorzu di TETI

- Tumbarinos di Gavoi gruppo Pro loco

- Maimonese e Murronarzos di OLZAI

- Scruzzonis Siurgus DONIGALA

- I bambini de S'URTHZIGHEDDU di Ula Tirso e naturalmente noi S'Urtzu e Sos Bardianos di Ula Tirso



La sfilata terminerà in piazza lV novembre,



Presenterà Lucia Cossu

Con balli accompagnati da Silvano Fadda e zippulas per tutti



Vi aspettiamo numerosi per una serata all'insegna del divertimento e della tradizione