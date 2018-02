Bus da Cagliari per la Sagra dei ricci a Buggerru

Per vivere al meglio questa giornata vi segnaliamo tutte le attività che è possibile svolgere durante tutta la giornata, infine per chi lo desidera sarà possibile previa conferma anticipata pranzare al ristorante.



Buggerru è un grazioso centro del Sulcis caratterizzato da casette disposte a ventaglio, ex villaggio minerario era conosciuto anche con il nome di piccola Parigi proprio perché all'epoca era un florido centro minerario e per l'ambiente culturale che alcuni dirigenti e le rispettive famiglie avevano ricreato.

Nello sfondo di questa particolare cornice si svolge la Sagra dei ricci, giunta quest'anno alla 5° edizione è una delle kermesse culinarie più attese dell'anno dagli amanti del mare e dei suoi frutti. Il Sulcis e il calore degli abitanti del luogo ci attendono tra stand di Artigianato ed Eno-gastronomici nel quale sarà possibile intraprendere un vero e proprio viaggio nel gusto e nelle antiche tradizioni.

Nell'area portuale saranno allestiti in uno spazio coperto di 400 mq circa 400 posti a sedere ed una cucina attrezzata nella quale verranno preparate diverse pietanze: la pasta ai ricci autoctoni del golfo del leone, i tipici fritti di paranza, il carpaccio di tonno o il pesce spada locale, accompagnati da un bicchiere di vermentino e da una fetta di buon civraxiu



Programma:

Ore 08:45: Appuntamento a Cagliari Piazza dei Centomila;

Ore 09:00: Partenza per Buggerru:

Ore 12:00: Apertura stand per l' acquisto ticket per il pranzo; Per chi sceglie l'0pzione Pranzo al Ristorante:

Ore 13:00 Pranzo al Ristorante La Baia da Tore (via Roma 68), menù da €30: - Tris di Antipasti di mare; - Malloreddus con ricci e carciofi; - Frittura mista in crosta dorata; - Insalata mista; - Acqua, Vino bianco/rosso; - Caffè, Mirto o Limoncello; Ore 18:00: Partenza per Cagliari



Vi consigliamo tra le varie cose visitabili nella zona:

- Fiera dell’artigianato e dell’enogastronomia allestita presso l'area portuale;

- La Galleria Henry: Visitabile su prenotazione chiamando il 3889323529 o scrivendo a infogalleriahenry@virgilio.it;

- La Villa Beni Beni: con il suo fantastico giardino è senza dubbio uno degli edifici più belli di Buggerru, circondata da un terrapieno sorgeva nel punto più alto del villaggio dei minatori, all'interno delle mura di cinta spicca il suo bellissimo giardino, i vialetti, le fontanelle e le statue in stile barocco che evocano il tempo passato.

- Il Museo del Minatore.



Sarà inoltre possibile prenotare e pagare in loco:

Escursioni in gommone (Sandro 3402727524 e Simone 3801839440);

Escursioni off road nelle valli dei minatori (Stefano 3484519914);

Trekking sul sistema dunale di San Nicolò (Fabio: 3280185308);

Trekking a cavallo Buggerru – Caladomestica (Nicola: 3484024071);



