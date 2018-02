A Quartu l'Orchestra Vocale con Luisa Cottifogli

Due giorni di lavoro intensivo sulla voce. Un seminario aperto a cantanti, coristi, attori, musicisti,danzatori, o semplici " curiosi della voce", dotati di intonazione e senso ritmico, professionisti o amatori. Il fatto che i partecipanti appartengano a vari livelli di formazione non costituisce un problema, perché il lavoro verte sull’utilizzo creativo della propria voce e ognuno potrà interagire e trarre vantaggio a seconda delle proprie capacità.





Si lavora su esercizi tesi a sviluppare ascolto, senso ritmico e orecchio armonico, non tralasciando elementi di tecnica vocale.

Per poi arrivare ad un'orchestra vocale dove ognuno è strumento di fila, compositore, direttore, improvvisatore, percussione (circle songs, body percussions)...

Con tale approccio creativo vengono poi studiati brani di repertorio popolare, nei quali inserire comunque anche momenti improvvisativi e solistici.



Il lavoro d’assieme così concepito, oltre ad essere utilissimo per l’orecchio armonico e ritmico, è un divertente e a tratti esaltante tuffo nella creatività senza limiti della propria voce, stimolata dall’ incontro con la voce altrui: interagendo con gli altri ognuno incrementa le proprie risorse ed impara ad essere un solista creativo. La docente: Luisa Cottifogli si diploma in canto al Conservatorio G.B. Martini e in recitazione all’Accademia Antoniana di Arte Drammatica di Bologna. In seguito inizia a sperimentare altre vocalità, dedicandosi alla musica antica, all’opera contemporanea, al jazz, alle tradizioni di altri paesi. È compositrice e autrice. Nel 2008 presenta a Ravenna Festival lo spettacolo Anita dei due mondi-assolo per Anita Garibaldi - per il quale scrive musiche e interpreta canzoni di Lenine, Pixinguinha, Sting, proponendosi nel doppio ruolo di cantante e attrice, sempre accompagnata dal visual artist Andrea Bernabini. Dal 2005 al 2009 collabora con il gruppo Quintorigo, con i quali realizza tre album (Il Cannone, Quinto e Quintorigo play Mingus), partecipa al Premio Tenco e si aggiudica il Top Jazz 2008, prestigioso riconoscimento indetto dal mensile Musica Jazz, con il progetto Quintorigo play Mingus. Si esibisce in festival e teatri in Italia, Stati Uniti d’America, India, Austria, Francia, Svizzera, Scozia e Spagna.



INFO: Whatsapp 3202207220 Tel. 3476906263