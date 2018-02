Cultural Trek nel Monte Arci

Un sentiero nel tempo tra le bellezze naturalistiche e archeologiche del Monte Arci.



"Monte di pietra, di verde, di acqua nato dal fuoco di milioni di anni che affida a suggestivi monumenti naturali il ricordo delle sue origini" .



Ci incontreremo nel bosco fiabesco di Mitza Margiani a Villa Verde e, tra l'ombra di lecci e roverelle secolari, tra un apoesia e l'altra, raggiungeremo il Villaggio nuragico di Bruncu e S'Omu.

Dopo una visita guidata tra i "bixanus" millenari di questo luogo ancestrale e del suo adiacente Nuraghe, con un trekking panoramico andremo alla scoperta degli angoli più suggestivi e nascosti di questo versante del monte.

Concluderemo la mattinata con un "pranzo al sacco" condiviso immersi tra i profumi della Natura.



Costo: - quota partecipazione: 15 € (comprende tessera associazione Mariposas de Sardinia-Csen e contributo escursione ) . Per chi fosse già tesserato il costo è di 6 €.

- tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione

- l'accompagnamento sarà effettuato da una guida turistica e una guida trekking regolarmente abilitate.



Attrezzatura consigliata:

- abbigliamento comodo a strati

- scarpe da trekking

- 2 lt d'acqua

- zaino per escursione giornaliera

- pranzo al sacco e un bicchiere.

Percorso:

- durata: 3h

-livello: turistico



Orario e punto di incontro: 9:30 Bosco di Mitza Mraxani, Villaverde (Oristano).



Per info e prenotazioni: email: mariposasdesardinia@gmail.com Tel: Angelica: 3807133146 Silvia: 3276677490