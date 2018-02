A Seneghe la seconda edizione di "Cantos e sonos a lughi de istiarica"

Sabato 24 febbraio 2018 si terrà a Seneghe la 2° edizione di "Cantos e sonos a lughi de istiarica", una serata ambientale-musicale nata per aderire alla festa del risparmio energetico, nota come "M'illumino di meno". La manifestazione è organizzata dal coro polifonico Ars Antiqua di Seneghe, con il contributo del Comune di Seneghe, e in collaborazione con la biblioteca comunale.



Le Associazioni Perda sonadora, su sotziu de sos mannose s’apposentu bellu.

A partire dalle ore 19 di sabato, a Seneghe, presso la Casa Addis di Via Roma, verranno spente le luci ed accese le candele o "istiarica" e si darà inizio ad una ecofesta ambientale musicale in cui, oltre al coro polifonico "Ars Antiqua", diretto dal maestro Nicola Piredda, si esibiranno numerosi gruppi e cantanti: Janas. Trio Prendas, Flamenco Soul con i ballerini di Flamenco, Anita, la sezione giovanile del coro Ars Antiqua, i giovanissimi di su cuntrattu Santa Maria de Sa Rosa, vari cori a tenore tra cui "Su cuntrattu de Seneghe de Antoni Maria Cubadda", "Su cuntrattu Seneghesu", "Su cuntrattu de Vincenzo Uda", Mario Feurra ed il duo Giuseppe Pintus ed Eleonora Porcu. Oltre la buona musica unplugged, ci saranno gli interventi tematici: “leggere l’ambiente” a cura della bibliotecaria Luisa Madau, “la storia dell’elettrificazione in Sardegna”, a cura di Mario Cubeddu e “la plastica e il riciclo” a cura della classe seconda scuola secondaria di Seneghe. Il pubblico dovrà portare con sé bicchiere e posate non in plastica per potersi servire durante il buffet.



La serata ha come obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti durante le feste. A far da cornice a questa manifestazione a luci spente e total unplugged, ci saranno giovani e adulti che hanno colto l'importanza delle tematiche ambientali e dell'impellente necessità di salvaguardare il nostro pianeta. La manifestazione si inserisce in un progetto culturale più ampio, ideato dal coro Ars Antiqua e intitolato “Eco di canti e suoni – festival di musica ed ecologia” che prevede altre iniziative di sensibilizzazione in tema ambientale in primavera.