A Sassari i Match di Improvvisazione teatrale

Un nuovo appuntamento con la formazione teatrale a Sassari: all'interno del ciclo di seminari "FormAttori di Tribù", promossi dall'Associazione ArtsTribu con il Patrocinio di Comune di Sassari e la preziosa partnership di Via Roma 105, Il Vecchio Mulino, Libreria Koiné e DomoRuja B&B.



Il 24 e 25 Febbraio l’attore e regista Francesco Burroni chiuderà in bellezza il ciclo di seminari che, per il terzo anno consecutivo, hanno animato Sassari con lezioni di teatro e cinema.





Tema del laboratorio l’improvvisazione teatrale, spiegata proprio da colui che portò i famosi match di improvvisazione teatrale nel nostro paese. Lo stage si pone come obiettivo fondamentale quello di mostrare agli allievi attori la possibilità di un uso della tecnica di improvvisazione teatrale concepita non come momento di studio per una migliore definizione del testo o del personaggio, ma come momento finale e immediato di rappresentazione.



Nell'improvvisazione teatrale dal vivo, infatti, l'attore viene preparato a mettere in moto i propri meccanismi creativi contemporaneamente alla loro rappresentazione in pubblico. Vengono cioè saltati tutti i passaggi classici del teatro tradizionale: scrittura – regia - prove - rappresentazione, e l'attore diviene al tempo stesso attore/autore/regista di se stesso e del gruppo con il quale lavora.



Il workshop, che si terrà nei locali di Via Roma 105, è un'esperienza intensiva rivolta sia ad attori che ad appassionati che vogliano approfondire la conoscenza non solo del teatro, ma di vere e proprie tecniche per migliorare la propria consapevolezza di sé e fiducia in sé stessi.



Francesco Burroni, senese, si diploma presso la Scuola di Teatro diretta da Alessandra Galante Garrone. Ha lavorato e lavora a teatro, al cinema e in televisione (Ugo Chiti, Antonello Grimaldi, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio sono solo alcuni dei registi con i quali ha lavorato). E' stato colui che per primo in Italia, nel 1989, ha portato la disciplina dei Match di Improvvisazione Teatrale.



Il numero di posti è limitato: prenotazioni e informazioni al 3460975646 o all’indirizzo www.artstribu.it .