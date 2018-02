Ben-Essere Imprenditori: Workshop a Olbia

Il workshop BEN-Essere Imprenditori è un percorso di crescita pensato per piccoli imprenditori e professionisti di ogni settore per esplorare il mondo delle emozioni e imparare a comunicarle in modo efficace.



Non è solo una mezza giornata di formazione, ma un viaggio da intraprendere alla scoperta del proprio sé. Essere un imprenditore o un professionista oggi è una grande sfida.



Dover gestire i collaboratori, far fronte ai fornitori, accontentare i clienti, sono attività che possono metterti a dura prova.

Da sempre siamo abituati a pensare “con la testa” e a ritenere le nostre emozioni un intralcio per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Ciò che spesso di trascura è la grande influenza che le emozioni hanno nella performance, non solo in negativo ma soprattutto in positivo.



Il corso si terrà a Olbia, 24 Febbraio 2018.

