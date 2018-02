Sinnai: 5° Motocavalcata del Serpeddì

Come ogni anno in concomitanza della domenica delle Palme il Motoclub Sa Palestra Sinnai sta organizzando la 5° Motocavalcata del Serpeddì.



Sarà una Motocavalcata non competitiva aperta a tutte le moto in regola con c.d.s. Vi sarà un percorso con delle varianti SOFT, HARD & EXTREME. La Motocavalcata sarà aperta anche ai quad che seguiranno il percorso SOFT.



Novità di quest'anno sarà l'apertura della Motocavalcata ai MaXienduro con un percorso panoramico.

Il nuovo tracciato interamente rivisto e diverso dagli anni precedenti sarà lungo circa 80 Km e si svolgerà nei territori tra Sinnai e Burcei dove a metà percorso ci sarà un break, mentre a fine percorso non rimarrete delusi con il nostro spuntino da palestrato con vino e birra del palestrato.



Al termine del giro ci sarà una ricca lotteria con tanti premi. Segui tutti gli aggiornamenti della 5° Motocavalcata anche su Instagram #sapalestra , nelle nostre pagine facebook @Motoclub Sinnai SaPalestra @Motoclub Sa Palestra Sinnai Whatsapp 3701430534 Per qualsiasi domanda non esitare a chiedere!!