Escursione da Gutturu Mannu ai templi di Matzanni

Da Gutturu Mannu ai templi di Matzanni

Un percorso che non ti aspetti, quello che percorreremo domenica 18 febbraio. Sicuramente in molti avranno sentito parlare di Matzanni.



Alcuni ci saranno già andati, magari ci sono arrivati in macchina. Inside Sardinia questo fine settimana vuole proporre un percorso alternativo, passando per il canale di Gutturu Mannu, più precisamente sul greto del Rio Gutturu Mannu, in agro di Vallermosa.





Sarà un percorso di media difficoltà di circa 10 chilometri e 600m di dislivello, con diversi guadi in un sentiero immerso nella fitta vegetazione.



Si partirà da una quota di circa 200m per raggiungere i 3 pozzi sacri e il tempio punico, posti ad una quota di circa 700m, dove la nostra archeologa Laura ci illustrerà la grande importanza del sito.



Matzanni è un sito ricco di fascino: è l'unico santuario nuragico in cui si trovano ben tre pozzi sacri nello stesso villaggio.



La frequentazione continua anche in periodo punico: è testimoniata dalla presenza del tempio di Genna Cantoni, a poche centinaia di metri dal santuario nuragico.

Un sito unico dal quale godere di un panorama mozzafiato che spazia dal golfo di Cagliari all'isola di San Pietro!



Contributo spese: 15 euro



Lunghezza: 10 km

Dislivello: 600m

Difficoltà tecnica: E (Escursionistico)

Difficoltà Fisica: Media

Terreno: sentiero, tracce, sterrate

Appuntamento: Vallermosa, ore 9.00

Attrezzatura OBBLIGATORIA: scarpe da trekking

Attrezzatura CONSIGLIATA: acqua 1 litro, pranzo al sacco, zaino leggero e comodo, abbigliamento adatto al percorso e alla stagione (pantaloni lunghi, maglia termica, giacca in pile, kway, scaldacollo, guanti), un cambio completo da tenere in macchina. Iscrivetevi entro venerdì 16 febbraio.



Per info tel. 348 46 60 283 info@insidesardinia.com

L'escursione è riservata ai tesserati. Se non siete ancora tesserati scrivete a Inside Sardinia, indicandoci i vostri dati: Nome e cognome -luogo e data di nascita- codice fiscale -indirizzo - telefono- email