Pasquetta al Parco degli Aymerich a Laconi

Un luogo che appare quasi fatato con i suoi innumerevoli corsi d'acqua, le cascate e la fitta vegetazione, i sentieri che attraversano il bosco si snodano in diversi percorsi, che conducono da una parte sino alle rovine del castello medioevale, dall'altra sino alla maestosa Cascata Maggiore. Il Parco si estende su una superficie di quasi 22 ettari ed è un vero e proprio giardino botanico, all'interno del quale si possono ammirare innumerevoli specie botaniche come il maestoso cedro del Libano e il pino della Corsica.





All'interno il parco è attrezzato di varie zone picnic. Essendo confinante con il centro abitato di Laconi, vi consigliamo alcune attività che potete effettuare durante la giornata.



Tutti questi luoghi sono raggiungibili tranquillamente a piedi dal Parco:

- La casa Natale di S.ignazio da Laconi: La visita alla casa natale di Sant'Ignazio da Laconi, ubicata nel centro storico, è tappa fondamentale per tutti coloro che giungono a Laconi, qui giungono pellegrini da ogni parte della Sardegna e anche dall'estero per pregare nella casa natale del Santo, chiedere o ringraziare per la Sua intercessione, e per recarsi nella Chiesa parrocchiale dedicata a S.Ambrogio e (dal 1951) a sant'Ignazio.

- La Chiesa di S.Ignazio e S.Ambrogio: L'antica chiesa parrocchiale di Laconi era l'attuale di Sant'Antonio Abate. La presente fu costruita circa quattro secoli fa, e coperta con tetto di legno. La volta e la cupola che la coprono attualmente furono costruite molto tempo dopo l'erezione dei muri, precisamente nel 1823, dal rettore Francesco Cabras, che murò un'apposita epigrafe perché non ne perisse il ricordo. A sostenere le spese di questa costruzione concorsero i parrocchiali, il rettore, il marchese di Laconi e la parrocchia stessa, di cui furono venduti i beni mobili

- Il Palazzo degli Aymerich: l'ultima dimora dei marchesi di Laconi. L'edificio, progettato nell'Ottocento dall'architetto Gaetano Cima, si trova al centro del paese, davanti al palazzo municipale. Costruito in perfetto stile neoclassico, si sviluppa su tre livelli scanditi da numerose finestre ed eleganti balconcini. Le ampie stanze del palazzo sono abbellite e da preziose carte da parati.

- Il Museo dei Menhir: vanta testimonianze di straordinario interesse scientifico, si articola in 11 sale distribuite tra il piano terra ed il secondo piano del Palazzo Aymerich: dieci sale sono dedicate ai menhir ed alla grande statuaria antropomorfa preistorica della Sardegna centro-meridionale (areali del Sarcidano, Grighine e Mandrolisai), l'undicesima, "la galleria" affacciata sulla grande corte interna, ospita invece reperti di cultura materiale rinvenuti in contesti funerari megalitici di Laconi.



Programma:

Ore 08:00: Appuntamento a Cagliari Piazza dei Centomila

Ore 08:15: Partenza per Laconi

Ore 10:00: Arrivo a Laconi

Ore 18:00: Partenza per Cagliari



Contributo di partecipazione OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 17 €

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento.



Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna





ORGANIZZAZIONE

buySardinia

Sito internet: http://www.buysardinia.it/

Email: infobuysardinia@ gmail .com

Telefoni: 3336749958

