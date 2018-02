Libros in Butega XII a Belvì: I nemici di Anpalagan

I nemici di Anpalagan. Gli indifferenti. Tratto dalla vicenda del “naufragio fantasma”, avvenuto a Portopalo di Capo Passero in Sicilia, nel Natale del 1996 e dal libro del giornalista Giovanni Maria Bellu “I fantasmi di Portopalo”.



Non è una semplice lettura anche se leggeremo, ci sono dei personaggi senza attori, c'è patos e suspence, c'è una voce narrante che si trasforma, ci sono i suoni e i rumori circostanti al fatto che si evoca, musiche originali, effetti sonori semplici ma suggestivi, canti, suoni e musiche della tradizione: IDENTITA'.





Per riflettere insieme sul fatto che “siamo tutti sulla stessa barca” da tanto, troppo tempo, e che la storia si ripete e continuerà a ripetersi all'infinito, sino a quando ci sarà un risveglio totale delle coscienze: una speranza o illusione o presunzione; la vita è comunque una sola!



La memoria è lo strumento che ci permette di cambiare il presente: come un post-it attaccato sul frigorifero, ci ricorda di non dimenticare. Che per vivere questa vita ci vuole coraggio, coinvolgimento, emozione e azione collettivi! “Ma la sorti nun è ostia, un è grazia di li santi, si conquista cu la forza, nta li chiazzi e si va avanti.” (Ignazio Buttitta – Rosa Balistreri)