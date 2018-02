Alla scoperta delle origini : da Paulilatino a Cabras

un viaggio che parte da Paulilatino dove visitiamo l'area Archeologica di Santa Cristina sino ad arrivare dopo un ottimo pranzo al ristorante Su Soi, a Cabras dove sarà possibile visitare i Giganti di Mont'e Prama.



Il nostro Tour inizia con la visita guidata di uno dei più incantevoli monumenti archeologici della Sardegna: il pozzo nuragico di Santa Cristina a Paulilatino, un'affascinante e per certi versi misteriosa area nuragica sacra, la più importante e ben conservata dell'Isola, un gioiello architettonico per dimensioni e proporzioni, un tempio a pozzo che evoca culti misteriosi.



Subito dopo la visita guidata ci spostiamo nel centro di Paulilatino dove visitiamo il Museo Archeologico - Etnografico "Palazzo Atzori", situato in un edificio signorile, apparteneva ad un ricchissimo proprietario terriero del paese: il Cavalier Giovanni Antonio Atzori.

Il palazzo è articolato a pianta quadrata, disposto su più piani e costruito in pietra basaltica, il museo raccoglie al suo interno una pregevole collezione etnografica, che illustra attraverso la ricostruzioni di ambienti tipici dell'epoca, il mondo agropastorale del territorio di Paulilatino.



Al termine della visita ci dirigiamo verso Cabras dove ci aspetta un buonissimo pranzo completo presso il Ristorante Su Soi (4 km dal paese)



Nel pomeriggio dopo il pranzo proseguimento per Cabras, dove merita una visita il Museo Civico Giovanni Marongiu dove si trovano i Giganti di Mont'e Prama: Gli orari di apertura del Museo la sera sono dalle ore 15:00 alle 19:00; Mentre il biglietto di ingresso ha un costo di €5 se si entra singolarmente, per comitive oltre le 20 persone il prezzo è di €4. Si ricorda che l'ingresso al Museo è facoltativo e non incluso nel contributo di partecipazione al tour.



Programma:

Ore 07:45 Appuntamento a Cagliari Piazza dei Centomila;

Ore 08:00 Partenza per Paulilatino;

Ore 10:00 Circa, Arrivo all'Area Archeologica di Santa Cristina;

Ore 10:30 Inizio della visita guidata (durata 1h circa);

Ore 11:45 Trasferimento a Paulilatino e visita del Museo Archeologico-Etnografico Palazzo Atzori;

Ore 13:00 Circa, trasferimento al Ristorante Su Soi, Pranzo completo con bibite incluse;

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare il Museo Civico dove sono conservati i Giganti di Mont'e Prama, o per visitare la cittadina;

Ore 18:30 Appuntamento al bus e partenza per Cagliari;

Contributo di partecipazione



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 65€ Adulti - 48€ Bambini (4-10) - Gratuiti i bambini da (0-3) È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci.



Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento.



Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna