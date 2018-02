Cuglieri costiera: escursione alla cascata di Capo Nieddu

ORARIO E PUNTO D'INCONTRO:

-ore 07.30 presso Mediaworld, Ex Strada Statale 131 Km. 7,650 Sestu (Ca)

-ulteriori punti di incontro possono essere concordati coi partecipanti in sede di contatto telefonico o via mail.



TEMPO DI PERCORRENZA: rientro in giornata .

DISLIVELLO: trascurabile.

DIFFICOLTÀ: E ( escursionistico ); il percorso non presenta particolari difficoltà ma richiede un minimo di allenamento ed una buona forma fisica.





EQUIPAGGIAMENTO: SCARPONI da trekking, abbigliamento comodo a strati; giacca IMPERMEABILE ed ANTI-VENTO, felpa, berretto, eventuale cambio da lasciare in auto (calze e calzature comprese); pranzo al sacco, snacks, frutta, frutta secca, acqua (2 L).



DESCRIZIONE: Partiremo dalla borgata marina di Santa Caterina di Pittinuri, per arrivare a ridosso della particolarissima cascata a mare di Capo Nieddu ; all'inizio del nostro percorso cammineremo in prossimità di una fascia costiera di roccia calcarea caratterizzata dai profili dolci ed ondulati, spezzati di tanto in tanto da qualche caletta e peculiari insenature; piano piano poi ci immergeremo nella profumata macchia costiera che ci condurrà in prossimità delle aspre e scure falesie da cui si liberano alcune cascate a mare, fra cui il più imponente salto d'acqua dolce di Capo Nieddu, probabilmente unico nel suo genere nel territorio sardo quanto a conformazione e portata, seppur stagionale.



-Adesioni entro VENERDÌ 16/02 MATTINA



- INFO E PRENOTAZIONI: -mail a passulebiu@gmail.com; -cellulari: 3477607284 Viviana (anche wapp.) 3384873175

Stefania (anche wapp.) L'escursione è condotta da GAE regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed alla Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo di partecipanti e potrà subire modifiche (orari, ordine delle escursioni, punti di incontro etc) per motivi organizzativi, logistici e climatici.