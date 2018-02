Il tempo di un caffè: domande e risposte da giovani architetti sardi ad Iglesias

Questa è l’occasione giusta per farti conoscere e mostrare quanto vali: GiAS _ Associazione Giovani Architetti della Sardegna promuove, in occasione dell’evento “il tempo di un caffè” il 10.03.2018 alle ore 17.30, un incontro fra i giovani professionisti e gli abitanti di Iglesias.



Consapevoli che le comunità e le città della Sardegna abbiano necessità di architetti che si occupino della rigenerazione di luoghi pubblici e privati, sarai per una giornata il punto di riferimento per la comunità di Iglesias, ascoltando i problemi di vita quotidiana, che ti verranno proposti e raccontando agli interlocutori come un buon progetto architettonico vada oltre la semplice edilizia e possa essere la soluzione per migliorare la loro qualità abitativa.





Sarà un occasione importante per il giovane professionista di mettersi in “gioco” e dimostrare le proprie capacità.



GLI SPAZI

Verrà messo a disposizione degli architetti uno spazio all’interno del locale/caffetteria “il Planetario” Piazza Sella n°18, nel centro storico di Iglesias.



Chiunque volesse partecipare attivamente è pregato di inviare la propria richiesta a info@giasardegna.it