Fulvio Grimaldi presenta il suo nuovo docu-film a Cagliari

Il circolo Me-Ti e Su Tzirculu presentano il nuovo film di Fulvio Grimaldi. Passando dalla Grecia della crisi infinita e per l'Italia dei terremotati abbandonati e delle grandi e inutili speculazioni sempre ben finanziate, il documentario racconta alcune tra le tante vessazioni inflitte ai popoli da parte delle grandi istituzioni che governano il mondo (Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, B.C.E. ecc.) ai tempi dell'attuale crisi globale.



Il film sarà proiettato alla presenza dell'autore in VIA MOLISE 62 presso Su Tzirculu .

Per una parziale nota biografica sull'autore: https://it.wikipedia.org/wiki/Fulvio_Grimaldi All'ingresso sarà possibile lasciare un offerta per finanziare le spese organizzative. Adatto ai bambini



