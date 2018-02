Io e l'Altro - Laboratorio sui temi e sul lavoro transculturale a Cagliari

Il laboratorio “IO E L’ALTRO”, propone un percorso di gruppo rivolto a professionisti che operano in diversi contesti (psicologi, medici, mediatori linguistico-culturali, infermieri, educatori, assistenti sociali, operatori sociali), con l’intento di offrire uno spazio di confronto e riflessione sui temi e sul lavoro in ambito transculturale. Durante il percorso verranno proposte attività esperienziali di gruppo e la discussione di casi o interventi sul campo, portati dai partecipanti.



Il laboratorio è rivolto a psicologi, medici, mediatori linguistico culturali, educatori, assistenti sociali, infermieri e operatori sociali.





Si articolerà in 4 Incontri di gruppo della durata di 3 ore ciascuno, con cadenza bimestrale; il gruppo di lavoro sarà formato da un minimo di 6 partecipanti ed un massimo di 10.



Calendarizzazione degli incontri:

1° incontro sabato 17 febbraio - 10.00/13.00

2° incontro sabato 21 aprile - 10.00/13.00

3° incontro sabato 9 giugno - 10.00/13.00

4° incontro sabato 15 settembre - 10.00/13.00



Quota di partecipazione:

L’intero percorso avrà il costo di 180 euro; sarà possibile partecipare anche a singoli incontri al costo di 50 euro ciascuno. Gli incontri saranno condotti da professioniste specializzate che operano da diversi anni in ambito transculturale e nella refugee care. Dott.ssa Claudia Granara, psicologa e psicoterapeuta, APS TANGRAM Cagliari Dott.ssa Marta Onnis, psicologa del lavoro e organizzazioni sociali, GUS Sardegna



Per informazioni e iscrizioni: email: info@centrotangram.it tel: Claudia Granara 3478110639; Marta Onnis 3285754881



