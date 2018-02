In occasione della Manifestazione "Buon Compleanno Faber" 2018 verrà presentato il libro di S.Bandinu e B. Furcas "C'è amore un po per tutti" edito da Arkadia.



Presenterà la serata il giornalista Luigi Alfonso. Saranno presenti gli autori e il Dott. Davide Ariu (Coordinatore del Centro di accoglienza per senza fissa dimora F. Ozanam di Cagliari)



Le musiche saranno a cura di Gerardo Ferrara e Tonino Macis Le letture di Davide Grosso La serata accoglie anche la mostra fotografica (strettamente legata alla realizzazione del libro) dal titolo "La cattiva strada" di Claudia Coni e la proiezione di un video realizzato da Salvatore Bandinu e Alberto Tosini.





