Incontro su Bullismo e cyberbullismo: emergenza sociale o deficit educativo a San Sperate

Alle volte come genitori e come educatori ci sentiamo impotenti davanti ad episodi caratterizzati dalla violenza che riguardano l’età evolutiva. Questi episodi sono amplificati dai media e creano sconcerto e volontà di soluzioni immediate, anche di tipo repressivo.



Ma quello che viene riferito genericamente come bullismo è davvero tale? Questi fenomeni sono davvero il segnale di un fallimento delle agenzie educative?



È possibile educare i bambini e i ragazzi al rispetto di tutti e di tutto? E se sì, in che modo? Per rispondere a queste domande e per confrontarci su queste questioni vi invitiamo all’incontro sul tema: Bullismo o cyberbullismo: emergenza sociale o deficit educativo condotto dal dott.





Giuseppe Farci Per info e prenotazioni contattare la libreria: favolare@icloud.com tel 070 7530704



