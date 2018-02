Giorgio Montanini con il suo monologo "Eloquio di un perdente" a Sassari

Nuovo appuntamento all'insegna della stand-up comedy al Birdland di Sassari: dopo Francesco De Carlo, protagonista tre settimane fa, questa domenica (11 febbario) è la volta di Giorgio Montanini, di scena a partire dalle 21 nel club in zona industriale Predda Niedda (strada 22) con "Eloquio di un perdente".



Nel suo settimo monologo, il comico marchigiano rispetta rigorosamente le caratteristiche della satira e le celebra una per una. Schernisce il potere moderno, mai così spietato ma allo stesso tempo quasi infantile, autolesionista, goffo, bulimico.

Contemporaneamente non si esime dall'assumersi le responsabilità individuali e non risparmia nulla al pubblico. Lo ammonisce e lo esorta a prendere coscienza che, per quanto paradossale, il potere e quindi il destinatario delle invettive, siamo noi.





Organizza la cooperativa Forma e Poesia nel Jazz in collaborazione col Birdland.



Biglietto a 20 euro, informazioni e prenotazioni ai numeri 079 26 25 56 e 320 81 11 019.