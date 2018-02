Yoga a Donnortei

Circondato da soli campi, boschi e splendidi parchi, il Parco Donnortei vi permetterà di immergervi nella natura, per ammirare con incanto le sue specie uniche al mondo di cervi e daini e per godere della rara bellezza della flora e dei tantissimi endemismi che colorano il bosco.



In questa cornice fiabesca porteremo le antiche pratiche dello Yoga; luoghi magici in cui sentire il respiro della meravigliosa terra che ci ospita.



Concediti un weekend nel cuore della Sardegna

<3 Pernottamento in pensione completa in agriturismo, classi yoga, laboratorio didattico per bambini e visita guidata al parco naturalistico a contatto con i cervi.



PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 FEBBRAIO!!! POSTI LIMITATI!!! Info e prenotazioni: Yoga by La Tribù di Ganesh latribudiganesh@gmail.com Vi aspettiamo!!! <3