Carnevale a Palau 2018

10 FEBBRAIO

Piazza due Palme, ore 15,30

Spettacolo di animazione per i bambini













13 FEBBRAIO, MARTEDÌ GRASSO - MALTI DI CARRASCIALI

•ore 15, via Capo D’Orso / via Nazionale / via Fonte Vecchia - sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati: l'Alchi di Scienza, Lu Buldeddu, Li Scunsaltati, La Staffa, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Palau





•ore 16, Piazza due Palme - degustazione delle tradizionali frisgioli longhi del maestro Paolo Sanna













17 FEBBRAIO, SABATO - SÀBBATU DI CARRASCIALONI

•ore 15, via Nazionale / via Fonte Vecchia - sfilata dei carri allegorici: l'Alchi di Scienza, Lu Buldeddu, Li Scunsaltati, La Staffa, la Popolana Palaesa e del gruppo mascherato Gli Scozzesi, accompagnati dai Tamburini e Trombettieri di Oristano





•ore 16, Piazza due Palme - degustazione delle tradizionali frisgioli longhi del maestro Paolo Sanna





•ore 17, area via Fonte Vecchia - Musical di Carnevale con il corpo di ballo delle “Carrascialine” di Korin Podesva

•ore 19, gran ballo mascherato con il DJ Jack Mazzoni





















Info ufficio turismo:

tel.

0789.707025

www.palauturismo.com

turismo@palau.it