A Sassari lo spettacolo per bambini e ragazzi “Areste Paganos e i giganti”

areste (1)L'unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna propone al teatro Il Ferroviario di Sassari spettacoli dedicati ai bambini e ai ragazzi di diverse fasce d’età: dai 3 ai 14 anni.



Domenica 18 febbraio alle 18 la rassegna presenta uno spettacolo della compagnia cagliaritana Is Mascareddas dal titolo “Areste Paganos e i giganti” che sostituisce il titolo già annunciato in rassegna “Oscar va in città” della stessa compagnia annullato per problemi di salute di uno degli animatori.

“Areste Paganòs e i giganti” è il secondo capitolo del progetto di Is Mascareddas dedicato a una nuova maschera del teatro di animazione: Areste Paganòs creata da Antonio Murru e Donatella Pau con l'idea di dare alla Sardegna un eroe legato alla cultura isolana. Capace di misurarsi in modo sorprendente con la tradizione italiana dei burattini Areste porta in scena anche i temi legati alla realtà sarda, in una cornice di gustoso umorismo e di forte presa visiva, nella quale spiccano i pregevoli burattini e i preziosi oggetti di scena firmati da Donatella Pau. Sceneggiatura e regia Is Mascareddas. Testo Donatella Pau e Antonio Murru, burattini Donatella Pau. Con Antonio Murru.



Lo spettacolo ha all’attivo centinaia di repliche in Italia e all’estero, ed è stato rappresentato in alcuni tra i più prestigiosi festival di teatro di figura. Il testo di Areste Paganòs e i giganti è stato pubblicato dalla casa editrice Condaghes. La storia racconta di due ragazzi che nel loro paese fanno cattiverie di tutti i tipi. Arroganti e prepotenti, se la prendono con uomini e cose. Stanchi dei soprusi, gli abitanti decidono di rivolgersi ad Areste Paganòs. Armato di intelligenza e ironia, il nostro eroe rifiuta qualsiasi prova di forza che i due "balordi" gli propongono, e a sua volta lancia una "sfida memorabile" che riuscirà a modificare definitivamente l'atteggiamento negativo dei due “bulletti” riportando la pace nel paese. Ispirato alla tradizione popolare italiana e fortemente radicato nell’humus sociale e culturale della Sardegna, questo allestimento di burattini affronta argomenti attuali, e vuole essere un ulteriore momento di approfondimento e riflessione sulla drammaturgia "burattinesca".



Si conferma anche per questa stagione la promozione per i biglietti di ingresso agli spettacoli. Sarà possibile acquistare un Carnet che da diritto a 10 ingressi al costo scontato di € 50 Il carnet non è nominativo e occorre ritirare il proprio biglietto il giorno dello spettacolo



Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. I carnet possono essere acquistati in qualsiasi momento della stagione direttamente in biglietteria i giorni di spettacolo.