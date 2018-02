In Nassara e la guerra dei poveri Gianni Andrea Deligia racconta i nove anni che trascorre in Ciad, dal 1975 al 1983.



Dopo la laurea in Scienze Politiche lascia la Sardegna per svolgere il servizio civile volontario internazionale. Giunto in Ciad si troverà a dirigere l'unica rivista del paese, sarà calciatore nel campionato nazionale e accetterà di restare per dirigere l'Unicef durante la guerra civile.