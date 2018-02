Escursione Capo Pecora

Partendo dalla località di Portixeddu raggiungeremo Capo Pecora pasando per una strada sterrata che si arrampica su una collina denominata P.Ta. De Su Guardianu, Una volta arrivati a Capo Pecora ci fermeremo per il pranzo.

Nel primo pomeriggio costeggeremo attraverso una strada sterrata il mare fino a raggiungere il promontorio denominato P. Ta Guardia De Is Turcus. Da questo punto panoramico ci ricollegheremo alla strada sterrata percorsa precedentemente per tornare nella località di Portixeddu.



Partenza alle 8,30 parcheggio Iper Pan Viale La Playa a Cagliari;

Rientro previsto ore 18 Pranzo al sacco Auto propria, i partecipanti contribuiranno alle spese carburante di chi prenderà l’auto



Prenotazioni entro Giovedì 15 Consigliata scarpa da Trail Running o Trekking, non verranno accettati partecipanti con scarpe con suola liscia.



Min 10 partecipanti 6 posti disponibili con il pulmino dell'associazione, previa prenotazione. Sabato pomeriggio verranno avvisati i partecipanti tramite sms solo se le condizioni meteo non saranno favorevoli per una escursione sicura.



Scheda escursione

Localita: Capo Pecora Km da Cagliari: 99 Ore di Viaggio: 1,50 Località inizio percorso: Parcheggio in località Portixeddu Lunghezza percorso in Km: 10 Dislivello in m: 162 Ore di percorrenza: 5 Tipo percorso: lineare-anello

Difficoltà: Escursionistico (si richiede una sufficiente preparazione, alcuni tratti con pendenza elevata )

Tipologia terreno: sterrato-asfalto Itinerario: Dal parcheggio in località Portixeddu percorreremo in salita una sterrata che ci porterà fino a mezza costa della collina denominata P.Ta De Su Guardianu, da qui raggiungeremo il C. Atzei per sbucare su Capo Pecora, dove sosteremo per il pranzo.

Nel primo pomeriggio ripartiremo lungo una strada sterrata che ci porterà verso P.Ta Guardia De Is Turcus, dove sarà possibile osservare Capo Pecora dall'alto e tutta la costa fino alla Torre di Cala Domenstica.

Il percorso riprenderà fino ad incrociare la strada per P.Ta De Su Guardianu, ripercorrendola al contrario ritorneremo alle macchine Costi 10€ per i soci. 13€ per i non soci (la quota comprende l’assicurazione giornaliera). 10€ per chi prenota il posto nel pulmino dell'associazione (da sommare alla quota escursione).