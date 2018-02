Visita guidata in occasione del Carnevale a Santu Lussurgiu

Dopo Samugheo, quest'anno abbiamo deciso di portarvi nella bellissima Santu Lussurgiu, nel cuore del Montiferru per assistere a sa Carrela 'e nanti. Domenica 11 Febbraio Visiteremo insieme il centro storico, e le famose Distillerie Lussurgesi dove abbiamo in programma una visita guidata con degustazione dei loro buonissimi prodotti che son famosi in tutta la Sardegna (e non solo), come i cioccolatini all'abbardente, i liquori e le varie acquaviti che producono, quindi un occasione speciale per conoscere da vicino una bellissima realtà.

Inoltre molto interessante da visitare è il Museo Della Tecnologia Contadina, dove si può conoscere da vicino la storia recente legata al paese, con varie sale a tema, tra cui quella dedicata al cavallo e alla festa de Sa Carrela; da non perdere quindi Pranzo libero ( oltre ai ristoranti ci saranno diversi stand gastronomici e punti ristoro, con i migliori produttori del Montiferru :) e poi alle 15 inizierà la discesa spericolata dei cavalieri. Quota di partecipazione: solo 30€ che include: - trasporto - visita guidata di Santu Lussurgiu - visita e degustazione alle Distillerie Lussurgesi



PROGRAMMA:

Partenza ore 9:30 da Siniscola - Arrivo a Santu Lussurgiu

- Visita del centro storico e delle Distillerie Lussurgesi

- Pranzo Libero

- alle 15 Inizio de Sa Carrela 'e Nanti

- Rientro in serata a Siniscola



Per info e prenotazioni contattateci anche tramite whatsapp Claudio 3470650180 - Simona 3496479216