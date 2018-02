Bus da Cagliari per Su Marrulleri 2018 a Marrubiu

Una giornata all'insegna dell'allegria e del divertimento, ricca di musica e colori, durante la quale si potranno gustare zeppole e buon vino locale, distribuiti dagli stand sistemati lungo il percorso della sfilata.



Programma Ore 11:45 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 12:00 Partenza per Marrubiu

Ore 20:00 Partenza per Cagliari



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA Contributo di partecipazione - 16 € Adulti - 12 € Bambini (3-11)

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.

Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna