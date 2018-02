Trekking sui tacchi d’Ogliastra: il Monte Tisiddu di Ulassai

Domenica 25 febbraio 2018 | Ulassai | Ogliastra Una giornata di trekking in mezzo alla macchia mediterranea lungo le cenge dei tacchi, le famose rocce monumentali di questa parte dell’isola, che si conclude con una visita speciale alla stazione dell’arte di Maria Lai, grande artista dei giorni nostri e figura femminile di grande calibro per l’intera Sardegna.



Il percorso parte dal paese di Ulassai e si dirige all’interno di un fitto bosco di lecci e si snoda attraverso un sentiero ricco di elementi paesaggistici e botanici, dove raggiungeremo il punto più alto del Monte Tisiddu, Bruncu Matzeu con i suoi 957 mslm per poi proseguire il nostro anello con soste nei punti panoramici.



Evento sul sito web: http://bit.ly/2E4QnfF Calendario annuale 2018: http://bit.ly/2rneely



Dati trekking sui tacchi d’Ogliastra Km.

14 Dislivello +/- 450 Tipo percorso: anello Livello: E (Escursionistico) Durata: 6 h



Quota partecipazione € 20.00 trekking con guida ambientale € 40.00 con trasferimento da Cagliari € 5.00 ingresso alla Stazione dell’arte (facoltativo).



Attrezzatura consigliata: Scarpe da trekking zaino per escursione giornaliera da 15-20 litri macchina fotografica / smartphone cambio vestiti e scarpe da lasciare in auto k-way pantaloni da trekking o comodi maglia sportiva (tessuto tecnico o cotone) felpa e/o giacca pesante ulteriori strati a seconda delle temperature. Copricollo | Berretto È opportuno cercare di vestirsi a strati, evitando indumenti troppo pesanti durante la camminata, ma indossando una giacca o un capo caldo durante le pause (specialmente nelle giornate più fredde). Il trekking richiede una preparazione fisica minima adeguata.



Alimentazione. Acqua: 2 litri Colazione abbondante Durante il percorso → frutta secca, snack, bevanda calda (termos) Pranzo al sacco



Info e prenotazioni +39 340 006 9191 | WhatsApp info@yoursardiniaexperience.com | e-mail



Il trekking sui tacchi d’Ogliastra sarà effettuato da guide AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e Guide Turistiche regolarmente iscritte al registro regionale della RAS. Vi consigliamo di affidarvi sempre a guide professionali certificate, ne va della vostra sicurezza e della qualità dell’esperienza. Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione Vi consigliamo sempre di chiedere di essere accompagnati da Guide professionali, ne va della vostra sicurezza e della qualità dell’escursione.



RECESSO DEL CONSUMATORE: Al consumatore che receda per qualsiasi motivo purché non imputabile al venditore, saranno addebitate la quota d’iscrizione, se prevista, nonché, a titolo di corrispettivo, le somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: – Recesso fino a 24 ore prima della partenza, rimborso dell’intera somma versata meno una trattenuta del 30%; – Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione dell’escursione; – Nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza all’ora e nel luogo indicato o rinuncerà al viaggio stesso. Per abbigliamento tecnico potete rivolgervi a: Stile Alpino – Cagliari GeoRock equipment – Cagliari Cisalfa Sport – Cagliari – Quartucciu Market Garden – Aritzo Wadel – Cagliari Photo credits: Alessio Orrù Your Sardinia Experience 2018 © | All rights reserved