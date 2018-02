Degustazione di cioccolato artigianale e grappa barricata a Selargius

Dopo il successo del primo appuntamento, l'Enoteca Paulishop Selargius del Centro Commerciale I Mulini ripropone una serata speciale dedicata al cioccolato artigianale "Choco Gioia" di San Sperate in abbinamento a "Mascalzone", l'esclusiva grappa barricata delle Cantine Paùli's • Monserrato.



Ruben Pili, titolare di Choco Gioia e mastro cioccolataio, delizierà i palati dei partecipanti con le sue sorprendenti creazioni, in un percorso del gusto reso ancor più emozionante dalle eleganti note floreali della grappa delle Cantine Paùli's • Monserrato, disponibile solo nei punti vendita ufficiali.



Evento a numero chiuso, solo su prenotazione!



Quota di partecipazione a persona: 10€



Per info e prenotazioni: +39 3406671868 (anche via sms/WhatsApp) +39 070542162