Mostra fotografica "Metamorfosi - la maschera è nel tempo" a Mamoiada

Sabato 10 febbraio 2018 alle ore 18,30 verrà inaugurata al Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada la mostra fotografica "Metamorfosi - la maschera è nel tempo" di Maurizio Olla.



Gli scatti, rigorosamente in bianco e nero, ritraggono le maschere del carnevale barbaricino in occasione dei fuochi di Sant'Antonio e delle esibizioni carnevalesche.



La mostra sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura del Museo delle Maschere fino al 4 aprile.



Ingresso gratuito.



"La maschera non ritorna al passato, racconta il suo tempo.

Senza sviluppo progressivo volto alla buona meta.” Bachisio Bandinu, La maschera, la donna, lo specchio, Spirali, 2004



Adatto ai bambini