Trek a Gorroppu uno dei canyon più profondi d'Europa

Gorroppu è un monumento naturale scavato nel corso di milioni di anni dal Rio Flumineddu. Partendo dal Passo di Genna 'e Silana raggiungeremo la spettacolare gola camminando lungo un sentiero panoramico immerso nel bosco tra cuiles e alte pareti di bianco calcare.



Costo: - quota partecipazione: 20 € - tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione - l'accompagnamento sarà effettuato da guida AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Per una migliore esperienza vi consigliamo di affidarvi sempre e solo a guide autorizzate e certificate



Attrezzatura consigliata: - abbigliamento comodo a strati adeguato alla stagione - scarpe da trekking - 2 lt d'acqua - zaino per escursione giornaliera - scarpe e cambio completo da lasciare in macchina - pranzo al sacco, snack - giacca a vento - cappellino



Percorso: - lunghezza: 10 km - dislivello: +/- 700 m - difficoltà: E (Escursionisti) Orario e punto di incontro: h.

9 Cantoniera Genna Silana Eventuali variazioni per motivi organizzativi, logistici e climatici vi verranno comunicate tempestivamente.



Per info e prenotazioni: Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattarci.

La partecipazione va confermata tramite chiamata, messaggio o whatsapp Tony 3246608394