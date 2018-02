Note da Film: Concerto al Teatro Lirico di Cagliari

“Note da film” in programma al Teatro Lirico di Cagliari (Via Sant'Alenixedda snc), sabato 17 febbraio 2018 con inizio alle ore 20,30. E’ previsto un biglietto d’ingresso di €. 20,00, che consentirà l'accesso in platea non numerata. L'intero ricavato del concerto andrà a favore del progetto END POLIO NOW .



I biglietti potranno essere ritirati dalle ore 18,30 di sabato 17 febbraio 2018 in una postazione adiacente al botteghino interno del Teatro Lirico e presso i punti vendita di Gio e Laura di Cagliari.



Il programma concertistico, il cui tema conduttore saranno le musiche e colonne sonore di film celebri, avrà come protagonisti il pianista, Giuseppe Maggiolo Novella, e il Quintetto Sardò, costituito dal primo violino Luca Soru, dal secondo violino Mario Pani, alla viola Giulia Dessy, al violoncello Oscar Piastrelloni, al contrabbasso Andrea Piras e con la partecipazione del soprano Vittoria Lai.





La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Teresa Piredda.



Al termine del concerto avremo l’occasione di gustare del buon vino della Cantina Piero Mancini, nel corso di un rinfresco realizzato grazie al sostegno di chi ha creduto nella nostra iniziativa, quali la Cantina Su'entu, Pasticceria Todde, Grafiche Ghiani, Kartel System, Bonetti Cash & Carry, CONAD e Banco di Sardegna. L’iniziativa coinvolge tutta la famiglia rotariana, ed è patrocinata dal Rotary Distretto 2080. Sono partner nel service e dell’iniziativa il Rotaract Club Distretto 2080, l’Interact Club Distretto 2080, Rotaract ed Interact Club della Sardegna.



Grazie alla prevenzione dal contagio, resa possibile dalla vaccinazione il cui costo è 0,60 centesimi di euro a vaccino, il Rotary insieme all’Unicef, all’Organizzazione Mondiale per la Sanità e alla Bill e Melinda GatesFoundation hanno vaccinato nel mondo oltre 2,5 miliardi di bambini.



Per informazioni: concertoendpolionow@outlook.it Gio e Laura Cagliari: Via Paoli 2 Via Paoli 46 Largo Carlo Felice 50 Via Romagna 11/13 Via Romagna 21/23