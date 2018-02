Preparate coriandoli e stelle filanti...senza dimenticare la maschera!!!



Musica e divertimento vi aspettano per il CARNEVALE AL CORTO MALTESE.



Start: 22:00 Toxic City - System of a Down tribute riff raff cagliari Zep's Tribute



1 PREMIO MIGLIOR MASCHERA :1 BOTTIGLIA DI GLEN GRANT

2 PREMIO: 3 CONSUMAZIONI

3 PREMIO: 3 SHOT



Testo e immagine rilevati dal web