Visitare Oristano e i luoghi della Sartiglia

Visitare Oristano e immergersi nei luoghi della tradizionale giostra equestre della Sartiglia sarà un'esperienza indimenticabile .



Da quasi cinquecento anni, infatti, la manifestazione anima l'antica capitale del Regno di Arborea con i suoi colori, la sua musica, l'eleganza dei cavalli e la fierezza dei cavalieri .



Insieme a Mare Calmo, accompagnati dalle nostre guide professioniste, potrete vivere un'esperienza originale e respirare davvero aria di Sartiglia! L'itinerario avrà inizio dal Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia in cui sarà possibile ammirare le diverse parti del costume de su Componidori, le armi, le bardature, antiche foto della manifestazione, ma anche i primi documenti attestanti le origini del torneo.





Proseguiremo il nostro itinerario in Piazza Eleonora, per soffermarci sulla storia medievale di Oristano e parlare di uno dei personaggi simbolo: la Giudicessa Eleonora d'Arborea.

Sulla piazza si affaccia la storica Casa Comunale, davanti alla quale un tempo si svolgeva la corsa all'anello. Successivamente costeggeremo idealmente l'antica cinta muraria fatta costruire da Mariano II alla fine del Duecento.



Lungo il percorso vedremo le uniche due torri rimaste, la Torre di Mariano II e quella di Portixedda. Potremo così osservare come l'attuale teatro della Sartiglia si svolga in parte all'interno delle mura medievali (la Corsa alla Stella) e in parte all'esterno (le Pariglie). Termineremo la visita al Museo Archeologico Antiquarium Arborense, dove approfondiremo il periodo della dominazione spagnola della città coincidente con la prima Sartiglia documentata in onore dell'imperatore Carlo V (1547).



Ci soffermeremo anche sugli importanti retabli custoditi all'ultimo piano, in particolare su quello della Madonna dei Consiglieri, raffigurante i cinque rappresentanti della città, che furono nel Cinquecento e nel Seicento organizzatori e cavalieri della Sartiglia.



OBIETTIVI

1) Conoscere i luoghi e i costumi della Sartiglia di Oristano. 2) Percorrere le vie del centro storico e conoscere la sua storia medievale. 3) Approfondire il periodo della dominazione spagnola e il rapporto tra la città di Oristano e la Sartiglia.



LUOGO E ORARIO D'INCONTRO

La visita si svolgerà eccezionalmente da venerdì 9 febbraio a martedì 13 febbraio con i seguenti orari: - venerdì 9 febbraio dalle 16:00 alle 17:30. - sabato 10 febbraio dalle 10:00 alle 11:30; dalle 16:00 alle 17:30. - domenica 11 febbraio dalle 10:00 alle 11:30. - lunedì 12 febbraio dalle 10:00 alle 11:30. - martedì 13 febbraio dalle 10:00 alle 11:30. Il luogo di incontro è a Oristano, in Piazza Eleonora 36 (all'angolo con Via De Castro). La visita, si svolgerà a piedi per una lunghezza complessiva di circa 1,5 km, e sarà di media difficoltà dovuta alla presenza della sabbia in alcuni tratti del percorso.



ITINERARIO

A) Punto d’incontro (Piazza Eleonora, 36, Oristano)

B) Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia

C) Piazza Eleonora

D) Torre di Mariano II (visitabile solo dall’esterno)

E) Torre di Portixedda

F) Museo Archeologico Antiquarium Arborense



COSTO

Il costo della visita è di 5 € per i soci. I nuovi soci pagheranno solo il tesseramento a Mare Calmo (10€). La tessera di Mare Calmo, valida per 1 anno dal momento della sottoscrizione, dà diritto a un’attività gratuita al mese e comprende l'assicurazione per la partecipazione a tutte le attività. Il biglietto per l'accesso all'Antiquarium Arborense ha un costo di 5€ (2,50€ se provvisti di biglietto per la Sartiglia), mentre per Portixedda il contributo è di 1€. Possibili ulteriori sconti per gruppi o fasce d'età.



PRENOTAZIONE

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora via sms/WhatsApp al numero (0039) 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico. Vi consigliamo di prenotare in anticipo, i posti sono limitati!



INDICAZIONI PRATICHE

Vista la presenza di sabbia in alcune parti del percorso, è consigliato munirsi di abbigliamento adatto per brevi escursioni (tuta o jeans, scarpe da camminata, ecc.).