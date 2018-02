A Sassari il Giro pasta del Sabato Sera

GIRO PASTA DEL SABATO SERA

Metti una serata nel bel mezzo del Carnevale, con una band come i Taratatrio e rivivi le sonorità funk-disco degli anni '70-'80.



Magari ti viene voglia anche di mettere un Jeans a Zampa d’Elefante, oppure rispolverare le vecchie spalline sulla tua vecchia giacca, nascosta in un angolo remoto del tuo armadio. Se poi, a tutto questo, aggiungi una cena “Giro Pasta”, sei dentro il “Giro Pasta del Sabato sera”, parafrasando il film culto che ha reso famoso John Travolta.





Tutto questo il 10 Febbraio alle ore 20:30 al RISTORANTE BIRDE (Cooperativa agricola).

Per te, abbiamo pensato ad una selezione di paste preparate con condimenti naturali e prodotti a Km Zero della BIRDE COOPERATIVA AGRICOLA.



Ecco il menù che lo chef ha pensato:

•Spaghetti alla Sassarese

•Bavette Platamona

•Gnocchi alla Mousse di Pecorino

•Pennette Zucchine Sedano

•Fatti Fritti

•1 Bevanda a scelta (bicchiere di vino, birra o bevanda analcolica).



Costo € 20,00 per persona.

Subito dopo la cena i Taratatrio (intorno alle 22/22:30) inizieranno il loro concerto a base di disco music/funky anni '70-'80 facendoti rivivere le tue serate in discoteca, con tutti i successi di quei grandiosi anni.



Per questa serata la prenotazione è obbligatoria entro e non oltre il 9 Febbraio ore 20:30. Puoi fare la tua prenotazione a: Associazione Sardegna Country Mail: sardegnacountry@gmail.com Tel. 331.8396852 – 079.6013621