Festa di Carnevale al museo civico di Sinnai

Domenica 11 Febbraio, alle ore 16.00, tutti in maschera al museo civico di Sinnai festeggiamo il carnevale con l'evento teatrale "FESTA DI CARNEVALE".



Lo spettacolo agile e divertente ha protagoniste le maschere di Carnevale della tradizione italiana.



Ci sono proprio tutte: Balanzone, Pantalone, Pulcinella, Arlecchino, Colombina e poi le moderne: da Zorro agli indiani e cowboy tutti impegnati per dar vita alla festa di Carnevale più bella che si sia mai vista! Sembrerebbe che tutto vada per il meglio, salvo accorgersi che sono spariti i coriandoli e non può farsi il carnevale senza che i coriandoli vengano ritrovati...



In tutto il trambusto che ne deriva c'è anche chi, come Pulcinella, si immalinconisce perché non ama la sua maschera tutta bianca e prova invidia per la fama di Arlecchino.

Nel finale tutto tornerà a posto e si scoprirà che ciò che conta è essere sé stessi, non il vestito che si indossa! Con Alessandra Leo, Daniela Vitellaro, Laura Zedda, Fabrizio Zucca.



Adattamento testo e regia Rita Atzeri.



Nuova produzione Il Crogiuolo. Costo del biglietto : 5,00 € Vi aspettiamo numerosi.



Per info e prenotazioni : FB museocivicosinnai email: museocivicosinnai@gmail.com tel. 070780516 - cell. 3358091112