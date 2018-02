"Buon Compleanno Faber" al Babeuf di Cagliari

Buon Compleanno Faber approda anche quest'anno al Babeuf, con nostro sommo piacere, in una due giorni di poesia e musica, impegno sociale e vino, sempre in direzione ostinata e contraria.



SABATO 10 FEBBRAIO ore 19:30 DIARI FURI BORDO i n c h i o s t r i d ’ a u t o r e

Francesco Morittu - chitarra Andrea Peracchi - voce narrante Musiche e testi originali seguono e proseguono idealmente le rotte segnate da altri compositori e poeti, abitandone gli umori, le cadenze, gli approdi possibili.

Diari Furi Bordo è un concerto in poesia che vorrebbe restituire la gioia di una scoperta, l’esperienza di una fedeltà, il coraggio e la scelta di una deriva. In degustazione i vini del progetto LA COLLINA di Serdiana



DOMENICA 11 FEBBRAIO ore 19:30 PASSEREMO SULLA TERRA LEGGERI

in cammino tra la poetica di Faber e la canzone mi-popolare Piero Pacione - chitarra e voce Piero coniuga la canzone d'autore e la musica di tradizione del sud italia, rendendo omaggio a uno dei maestri della musica popolare di festa e di lotta, Antonio Infantino, scomparso qualche giorno fa. In degustazione i vini CENTOPASSI di Terra Libera, progetto che prevede il recupero di terreni sottratti alle mafie. Vi aspettiamo per questa due giorni, non perdetevi poi gli altri appuntamenti del festival!



Testo e immagine rilevati dal web