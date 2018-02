Corso di Primo Livello Reiki metodo Usui ad Alghero

Il corso di Primo livello Reiki è aperto a tutti e di tutte le età. Non servono requisiti particolari o conoscenze specifiche, ma solo il desiderio sincero della ricerca del benessere, dell’equilibrio, del proprio mondo interiore.



- Il Primo livello è quello in cui si “riceve” Reiki attraverso l’attivazione e la purificazione dei canali energetici, e la possibilità di attingere illimitatamente all’Energia Vitale Universale. Per sempre.

Attraverso le nostre mani potremo indirizzare l’Energia Reiki sia verso noi stessi, per l’autotrattamento, sia verso gli altri.



- Il corso si svolge in una giornata intensiva, in un ambiente protetto, sereno ed accogliente, e si compone di tre parti. La prima, teorica, in cui vengono spiegati i fondamenti e la conoscenza di Reiki in ogni suo aspetto. La seconda, energetica, la più importante, in cui l’allievo viene attivato all’Energia Reiki.

La terza, pratica, in cui si fa pratica concreta su sè stessi e sugli altri dell’utilizzo di questo metodo.



- Il Reiki che insegno è semplice e il più possibile libero da contaminazioni di altre forme troppo personalizzate, così come era alle origini nelle intenzioni di Mikao Usui e che, con umiltà e rispetto, sono felice di diffondere.



- Cosa imparerai e cosa sarai in grado di fare alla fine del corso: Significato di Reiki e dell’ideogramma Origini e storia di Mikao Usui Reiki, caratteristiche, come agisce e i benefici La visione olistica della malattia Utilizzi di Reiki Le basi Reiki: i tre pilastri e i cinque principi L’autotrattamento Il trattamento sugli altri, sugli animali, sulle piante - Cosa portare con sè: La voglia di aprirsi a nuove consapevolezze e a lasciare andare vecchi schemi limitanti. Quaderno per appunti, penne, una bottiglietta di acqua. Abiti comodi e delle calze (nello spazio di Reiki Alghero si entra senza scarpe)



- Come prepararsi al corso: Per ripulire e preparare il nostro insieme psico-fisico a ricevere un’alta e potente vibrazione energetica, nei giorni precedenti il corso, è consigliato, anche se non è vincolante: evitare possibilmente di mangiare carne, bere alcolici e di mangiare cibi molto raffinati (dolciumi/cibi pronti). Bere molta acqua e tisane. Cercare, nei limiti del possibile, di focalizzare l’attenzione sulle tante cose belle che ci circondano.



- Costi: Il costo del corso è di Euro 150 Al termine del corso sarà rilasciato l’Attestato di Praticante di Primo livello Reiki ed il manuale didattico Reiki è Energia e Amore sempre a portata di mano. Mi fa piacere conoscere i partecipanti prima del corso, in occasione delle serate Reiki o se si preferisce in un incontro individuale. Conoscere l’insegnante prima del corso è importante anche per l’allievo, perché possa fare una scelta consapevole e in armonia con la propria energia personale. Grazie Cristina ૐMadhuryaૐ