"Aspettando liberafest" Chiara Effe live a Serrenti

LA RASSEGNA CULTURALE S'ISTANTZIA 2.0 -le istanze nelle stanze, Istanze ed esperienze per raccontare storie attraverso l'arte di coloro che son stati in grado di dare peso spazio e vita alle proprie Istanze



CONTINUA PER IL SECONDO APPUNTAMENTO CON LA CANTAUTRICE CHIARA EFFE https://www.facebook.com/chiaraeffeOfficial/



MER. 14 FEBBRAIO 2018 ore 21 per un San Valentino all'insegna dell'UMANITà, una condivisione sonora dell'amore attraverso la soave e inebriante voce di Chiara, e la famigliarità e ospitalità di Domu Odilia e come diceva Faber AMA E RIDI SE AMOR RISPONDE



IL CONCERTO è A OFFERTA LIBERA , IL DEVOLUTO SARA' UNA RACCOLTA FONDI PER LiberaFest SAN SPERATE 2018

BIO

Chiara Figus (28-10-1984), in arte Chiara Effe è una cantautrice cagliaritana laureata prima presso la Facoltà di Lettere Moderne e Filosofia di Cagliari (2007) e poi presso il Conservatorio di Cagliari in Etnomusicologia (2013); è prossima alla terza laurea in Canto Jazz.

Nel 2015 ha inciso il suo primo disco, Via Aquilone. Lavora come musicista professionista dal 2006, immersa nei ritmi della musica brasiliana e swing e nella poetica della Canzone italiana. Ha preso parte a Masterclass e Seminari inerenti alla scrittura di canzoni per il perfezionamento e l'approfondimento personale (Nuoro jazz 2009, La città della canzone di Cremona 2012).Ha ricevuto riconoscimenti e collaborato con diversi scrittori di fama nazionale (Stefano Benni, Vivian Lamarque, Giacomo Mameli, Flavio Soriga,). Ha aperto concerti di importanti cantautori (Carmen Consoli, Paolo Benvegnù,, Dente, Mauro Ermanno Giovanardi, Giorgio Canali). Conta collaborazioni teatrali regionali (Francesca Saba, Giacomo Casti, Paola Atzeni). Porta avanti i suoi Live accompagnandosi con la chitarra classica e una loop station che utilizza con la voce.



Dal 2014 Laboratori di Scrittura in musica presso associazioni impegnate nel sociale, scuole primarie e secondarie e nei carceri (2013 2014) determinando con l'esperienza sul campo un possibile metodo didattico per l’apprendimento di scrittura di una canzone. Sta lavorando al prossimo disco che si chiamerà Via Giardini. È stata selezionata tra i 12 finalisti del Premio Musicale Nazionale “Fabrizio De André” 2017. Sempre nel 2017 Ha vinto "musica contro le mafie" ottava edizione. Un premio che la porterà a Casa Sanremo il 6 febbraio,ricevendo una menzione speciale da parte della fondazione Peppino impastato.



