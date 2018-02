"Villaggio Pescatori" Mostra fotografica di Marina Patteri a Cagliari

La Casa di Prometeo presenta, "Villaggio Pescatori" mostra fotografica di Marina Federica Patteri 23/25 Febbraio 2018, Villaggio Pescatori



La mostra fotografica di Marina Federica Patteri "Villaggio Pescatori", dopo essere stata esposta a Cagliari nello scorso autunno, ritorna nel luogo dal quale ha avuto origine: il Villaggio Pescatori.



Dal 23 al 25 febbraio le fotografie che ritraggono la vita quotidiana, le feste, i volti degli abitanti del borgo di Giorgino saranno esposti al pubblico nel luogo stesso in cui sono state scattate.

Chi ancora non conosce il Villaggio avrà così l'opportunità di scoprire questo luogo unico; chi già lo conosce potrà farvi ritorno. A pochi chilometri dal centro storico, Cagliari custodisce uno dei suoi angoli più affascinanti e meno conosciuti: Il Villaggio Pescatori. Fondato nel 1937 per ospitarvi i pescatori della Scafa, nel corso dei decenni il Villaggio ha sviluppato un identità forte e riconoscibile fino a essere oggi l’ultima straordinaria testimonianza dell’antico e ormai perduto quartiere di Giorgino.



Un autentico e raro Borgo di mare, geograficamente prossimo alla città ma a suo modo lontanissimo da essa. Marina Federica Patteri con il suo studio fotografico, frutto del lavoro di più di un anno, intende rendere omaggio a questo luogo e ai suoi abitanti descrivendone per immagini gli abitanti, la vita quotidiana, le celebrazioni, le feste. Il tutto pervaso dalla poesia e dalla suggestione che sono caratteristiche di un luogo nel quale la vita quotidiana è cadenzata dal rumore delle onde che si infrangono sulla spiaggia.



