Marzo 2018 Hike & Bike

.Aspettando primavera! Tra mare e montagna, passeremo delle giornate all'aria aperta per una una full immersion nella natura, tra i colori e i profumi che solo questa meravigliosa stagione ci può regalare. Cammini e pedali ad ogni escursione, due ritmi differenti per esplorare la nostra terra!



Noi forniremo le bici elettriche e i caschi per le parti in bici...

tu porta tanta voglia di divertiti!



Vuoi portati la tua bici? No Problem!



Abbiamo pensato soluzioni anche per te.

Seguici sulla nostra pagina per rimanere informato su ogni singolo evento.



1° Appuntamento 4 Marzo Villasiumius e Capo Carbonara

2° Appuntamento 11 Marzo Mare e Monti Ferru

3° Appuntamento 18 Marzo Perda'e Liana e lago Flumendosa

4° Appuntamento 25 Marzo Ulassai e la Valle dei Tacchi



Note: Munirsi di abbigliamento comodo e a strati, scarpe da trekking, di una buona dotazione d’acqua, crema solare, cappellino,pranzo al sacco, snacks, frutta e di una torcia.



Le escursioni saranno condotta da guide regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).



Info e costi: info@sardiniaemotion.it +393298343930