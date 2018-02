"Il Giovane Gramsci" di e con Gianluca Medas ad Ales

La Compagnia Teatrale "Figli d'Arte Medas", presenta "Il Giovane Gramsci", di e con Gianluca Medas, presso Casa Gramsci nel Corso Cattedrale ad Ales (OR), il giorno di sabato 10 febbraio 2018, alle ore 18.00.



Ingresso libero e gratuito



"Non sarà una narrazione politica. Perciò non racconteremo le solite tiritere su questa persona imprigionata dalla ideologia altrui, abbiamo tolto le catene a Nino, e racconteremo la sua gioventù fino all'abbandono dell'università.

( il "garzonato universitario")".



Testo parziale e immagine rilevati dal web