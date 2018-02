“Mercoledì dell’autore" con Nino Sole alla Mediateca di Monserrato

Presenta la dott.ssa Maristella Lecca

Incontro con il professor Nino Sole che ci parlerà di ipnosi, algesia, anestesia e psiconeuroterapia ipnotica in ospedale



Alla base della sperimentazione ci sarebbe una tesi suggestiva: la mente sotto ipnosi sarebbe in grado di intervenire attivamente sul corpo se messa in grado di visualizzare attraverso ecografie o radiografie l'organo malato.



Ampi margini di utilizzo si prospettano anche nelle terapie infantili, per le quali l'uso massiccio di farmaci non gioverebbe ai sistemi immunitari dei piccoli pazienti.





