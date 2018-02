Mobile Art From All Over The World a Cagliari

Mobile Art From All Over The World é un Contest di fotografia/ arte indirizzato a tutti i cittadini di Cagliari e dintorni. Premio per le tre migliori foto: vedere la propria foto/ immagine esposta in una grande mostra all' Exma il 16 Marzo.



La Mobile Art è un movimento di arte contemporanea che crea arte usando dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone. Non macchina fotografica, non computer, non Photoshop. Solo le applicazioni per iPhone, iPad e filtri su smartphone.

Se è vero che è possibile fare arte con un barattolo di fagioli, un taglio sulla tela o materiale da riciclo, perché non farlo con le applicazioni su uno smartphone?



"Mobile Art From All Over The World” è un Contest nato con il desiderio di promuovere la Mobile Art ed è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. È sufficiente avere uno smartphone e divertirsi a scattare foto utilizzando poi filtri o applicazioni per modificarle. Il tema è “I Luoghi Dell' Arte" e la partecipazione è gratuita. Si chiede di fotografare monumenti, luoghi di interesse artistico, spazi urbani che mostrano i segni di una opera architettonica, scultorea o pittorica dell’ uomo. Ma anche luoghi in cui, attraverso l’artigianato per esempio, l’ uomo ha prodotto qualcosa di unico e originale che puó essere considerato “artistico”.



Le foto/ immagini dovranno essere indirizzate a mobileartca@gmail.com.

Sará necessario aggiungere, naturalmente, anche il nome e cognome dell’ autore o autrice.



La scadenza è il 28 Febbraio.



Una giuria costituita da Giulia Baita, insegnante e artista, ideatrice della mostra, e Efisio Carbone, direttore del MACC Museo di Arte Contemporanea di Calasetta, esaminerá le foto e ne selezionerá tre. Esse saranno stampate ed esposte insieme alle opere dei migliori artisti internazionali presso l’ Exma a Cagliari a partire dal 16 Marzo.

Per avere ulteriori informazioni scrivere a mobileartca@gmail.com

Buona fortuna!