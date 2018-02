Carnevale 2018 a Ottana

Il Carnevale di Ottana racconta una storia antichissima, che ha attraversato i secoli per arrivare fino ai giorni nostri con le preziose suggestioni trasmesse da Boes e Merdules , senza dimenticare sa caratza più enigmatica, quella de sa Ilonzana



Programma di Caratzas in Otzana 2018





Domenica 11 febbraio 2018

ore 9,00 – Centro Polivalente in via E.

Lussu – Premio “Sa Ilonzana 2018”, saluti del Sindaco e convegno dal titolo “Carnevale di Sardegna: esperienze a confronto”, a cura dell’associazione “Sa Ilonzana“





ore 10,00:

Apertura MAT (Museo Arti e Tradizioni), casa Barca e casa Fenudi, a cura dell’associazione “Sa Ilonzana”

Apertura esposizioni di artigianato artistico





ore 12,00 – Apertura punti degustazione di prodotti locali





ore 14,00 – Anfiteatro “Andrea Parodi”:

Vestizione di Boes, Merdules e Filonzana,

Illustrazione del corredo delle maschere,

Concia, sesto e cucitura delle pelli,

Fasi di lavorazione e di intaglio delle tradizionali “Caratzas”





ore 15,30 – Esibizione di Boes, Merdules e Filonzana, a cura dei gruppi “Boes e Merdules” e “Sos Merdules Bezzos de Otzana”





ore 16,00 – Museo MAT e Casa Barca – Laboratorio didattico rivolto a bambini dai 5 anni di età dal titolo “Attraverso uno sguardo futurista“, a cura dell’associazione “Sa Ilonzana”





ore 16,30:

Balli in piazza accompagnati da M. Antonietta Bosu , Marco Zedde, Giansilvio Pinnae Carlo Crisponi

Degustazioni di dolci e vino a cura dell’associaizone “Arte e Sonos”





ore 22,00 – Festa in maschera





Lunedì 12 febbraio 2018

ore 10,00 – Apertura esposizioni di artigianato artistico





ore 12,00 – Apertura punti degustazione di prodotti locali





ore 15,00 – Apertura MAT (Museo Arti e Tradizioni), casa Barca e casa Fenudi, a cura dell’associazione “Sa Ilonzana”





ore 15,30 – Merduleddos a ziru, il tradizionale carnevale dei bambini con animazione a cura di Wonderland





ore 16,00 – Piazza Sant’Antonio – Esibizione del coro Sant’Antonio





ore 19,30 – Centro polivalente in via Emilio Lussu – Sas amoradas, tradizionale gara poetica in limba coi poeti accompagnati dal Tenore Otzanesu, a cura dell’associazione “Sa Ilonzana”





Martedì 13 febbraio 2018

ore 10,00

Apertura MAT (Museo Arti e Tradizioni), casa Barca e casa Fenudi, a cura dell’associazione “Sa Ilonzana”

Apertura esposizioni di artigianato artistico





ore 12,00 – Apertura punti degustazione di prodotti locali





ore 17:00 – Esibizione spontanea di Mascheras Serias e Boes e Merdules, balli in piazza e premiazione del gruppo più numeroso e originale di mascheras serias a tema a piacere