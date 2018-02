La Cantina Su'entu apre le porte per un evento unico all'insegna della musica, del cibo d'autore e ovviamente del vino per festeggiare il carnevale 2018. Venerdì 9 febbraio a partire dalle 19 avrà inizio "Su'entu in maschera".



Accompagneranno i vini della Cantina Su'entu i piatti di: Salvatore Camedda del SOMU Ristorante, Leonardo Marongiu del Hub Ristorante Caffetteria e Francesco Vitale & Mauro Ladu di CUCINA.eat.



E la musica di Rich DJ.



Evento su prenotazioni.



Ingresso: 30 € (inclusi 3 street food con abbinamento vino)

Bambini: ingresso libero

Per info: 070 93571235 - visita@cantinesuentu.com