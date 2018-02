Identikit di un Patriota sardo - Incontro con "Zampa" Marras a Oristano

A tutti gli amici interessati: a fine presentazione del libro su Giampiero Zampa Marras, potrete ascoltare alcuni brani eseguiti dal gruppo musicale "S'arrempellu", in tema con le lotte di liberazione e dei diritti dei popoli. Potrete poi proseguire a discutere partecipando alla cena, organizzata per l'occasione, al costo di 15 euro. Per potersi trattenere a tavola bisogna prenotare.



I posti sono pochi e dobbiamo garantire per chi conferma la prosecuzione a cena. Per prenotare contattare Fabritziu Desogus Frau oppure Gianfranco Cau.





Testo e immagine rilevati dal web