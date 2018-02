Montevecchio fra natura e miniere

Lasciate le nostre auto a Montevecchio, inizieremo il percorso che ci condurrà attraverso vecchi impianti minerari ormai dismessi, ci troveremo a guardare a un tempo ormai trascorso, lì i nostri avi hanno scritto la storia mineraria Sarda.



Potremmo immaginare la vecchia teleferica sferragliare,dove ancora oggi i piloni in cemento armato fanno bella mostra con la loro imponenza, o le dighe che silenziose fanno parte del paesaggio, durante il nostro cammino si potrà ammirare ciò che resta della laveria Lamarmora, edificio costruito nel 1878 e rimasta in funzione sino al 1940.

Saremo immersi nella fitta macchia mediterranea, in un’area SIC dove un nobile animale la fa da padrone il cervo Sardo, endemico della Sardegna e della Corsica, fiancheggeremo il rio Mannu sino ad arrivare alla miniera di Casargiu di Montevecchio, dove ha termine la concessione minerariadella famiglia Sanna- Castoldi.



Risalendo nel sentiero passeremo accanto a pozzo Amsicora, ultimo sito rimasto in attività sino al 1991, troveremo lungo il nostro cammino tante gallerie ormai messe in sicurezza, l’albergo operai Sartori, inaugurato nel 1940, ormai abbandonato a se stesso, alta sentinella dei boschi sottostanti.



SUGGERIMENTI

Abbigliamento comodo e confortevole, capellino, pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking Adeguata riserva d'acqua. I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione ed essere in buono stato di salute generale.



PROGRAMMA

ore 08.30: Raduno a Montevecchio.

ore 09.00: Avvio escursione.

ore 13.00: Pranzo al sacco.

ore 16.30: Fine escursione.





Il percorso è lungo circa 12 km e per le sue caratteristiche ha un grado di difficoltà medio. Altitudine massima 395 mt. Dislivello 216 mt.



La quota di adesione comprende il servizio di accompagnamento con Guide iscritte all'albo ed assicurazione.