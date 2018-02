La Hoochie Coochie Band rock-blues in concerto a Cagliari

Il gruppo, nato grazie alla comune passione per la musica rock-blues, è stato fondato da Mauro Aresu, Paolo Loi e Stefano Alterio nell'estate del '99 ai quali si è unito, nel corso del primo anno di vita, Paolo Spanu al basso.



Nel 2000 la band ha registrato l'omonimo CD contentente 8 cover di artisti famosi reinterpretate in chiave Hoochie Coochie Band. Lo stesso anno il gruppo ha partecipato all'Underground Blues Festival di Quartu ottenendo un ragguardevole 3° posto e ottenendo una menzione particolare per essere stato l'unico gruppo in gara ad esibirsi eseguendo brani inediti.





Nel 2002 ha raggiunto le finali regionali del concorso Sanremo Rock con il brano "mai quanto me", tratto dall'album registrato a Sassari nel 2001. Nel disco sono inserite 9 canzoni i cui testi raccontano un viaggio tra l'immaginario e la realtà, un percorso di vita che ha dato inizio al primo lavoro originale della band, un'avventura impegnativa, emozionante e ricca di sensazioni.



Tra il 2001 e il 2002 la band ha fatto varie serate promozionali con l'intento di presentare il nuovo CD in tutta l'isola, ottenendo un notevole riscontro di pubblico. Nell'agosto del 2002 la HCB si è esibita come "opening-act" suonando in qualità di "guest-band" al concerto tenuto da Alexia allo stadio comunale di Porto Torres. A settembre Paolo Spanu lascia la band per seguire percorsi musicali differenti e viene sostituito al basso da Maxx Lubinu. Nel novembre dello stesso anno la HCB ha suonato durante la manifestazione "Trenino Blues" organizzata al Teatro Tonio Dei di Lanusei dall'Associazione Rocce Rosse & Blues aprendo il concerto della blues-singer Odetta.



