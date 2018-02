Carnevale all’insegna della tradizione sarda con:

Mamutzones Antigos – Samugheo Tumbarinos – Gavoi Is'Arestes e s'Urtzu Pretistu - Sorgono Su Corongiaiu - Laconi



La sfilata avrà inizio alle ore 16.00 presso la Via Roma

a seguire: esibizione dei gruppi presso la Piazza delle Ex – Scuole Elementari.



Sabato 17 febbraio dalle ore 15.00 presso la piazza delle Ex- Scuole Elementari pentolaccia e “sa cursa cun is cuaddeddus de canna” per tutti i bambini!



Info a: prolocogenoni@gmail.com